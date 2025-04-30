Доступные услуги «Nar» теперь и в аэропорту Баку - ФОТО

Мобильный оператор «Nar» известный своими доступными предложениями, теперь обслуживает клиентов и в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева.

Новый центр продаж «Nar» предоставляет как местным жителям, так и иностранным гостям удобный доступ к мобильным услугам прямо в аэропорту.

Центр работает круглосуточно и является частью современной розничной сети «Nar» по всей стране. Это решение значительно упрощает процесс получения мобильного номера как для приезжих, так и для местных абонентов. Размещение такого центра в стратегически важной локации, как аэропорт, обеспечивает высокую оперативность и доступность услуг.

Подробнее с другими центрами продаж и обслуживания «Nar» вы можете ознакомиться по следующей ссылке: https://www.nar.az/senin-ucun/xerite/

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 6 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

На правах рекламы