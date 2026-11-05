Постпред Израиля при ООН возложил всю ответственность за войну с Ираном на США

Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон отверг связь его страны с ростом цен на топливо в США в свете противостояния с Ираном и блокады в Ормузском проливе. По его версии, Вашингтон единолично принимал решение атаковать Иран, а Израиль лишь поддержал этот шаг.

«На мой взгляд, прискорбно, и мы видели это с разных сторон, что многие связывали рост цен, в том числе на нефть, с ситуацией здесь, в Израиле. Это вызывает сожаление. Мы знаем, что решение атаковать Иран было принято США, это было не наше решение. Мы поддержали действия США, поскольку считаем, что это было верное решение», — утверждал он в эфире телеканала i24News.

Данон в связи с этим отметил, что со стороны Ирана продолжают звучать угрозы в адрес США. «Так что всегда очень просто во всем винить Израиль, но это не тот случай», — добавил дипломат.

Комментируя недовольство американцев затянувшимся противостоянием с Ираном и вероятность заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном, Данон указал, что решение этих вопросов — прерогатива президента США Дональда Трампа. «Это решение должен принимать президент [Трамп]. Я могу вам сказать, что мы будем всегда делать все необходимое, чтобы защитить себя. Мы это доказали в прошлом, мы сделаем это в будущем. У нас есть возможности сделать это. У США есть свои интересы. Но, кстати, если прислушаться к риторике, исходящей из Тегерана в последние недели, они угрожают не только Израилю, они угрожают американским целям на Ближнем Востоке, американским посольствам, американскому личному составу, так что речь не только об Израиле, речь об интересах США», — полагает он.

Источник: ТАСС