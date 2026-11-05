 Постпред Израиля при ООН возложил всю ответственность за войну с Ираном на США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Постпред Израиля при ООН возложил всю ответственность за войну с Ираном на США

Редакция 1news18:08 - Сегодня
Читать на других языках:English
Постпред Израиля при ООН возложил всю ответственность за войну с Ираном на США

Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон отверг связь его страны с ростом цен на топливо в США в свете противостояния с Ираном и блокады в Ормузском проливе. По его версии, Вашингтон единолично принимал решение атаковать Иран, а Израиль лишь поддержал этот шаг.

«На мой взгляд, прискорбно, и мы видели это с разных сторон, что многие связывали рост цен, в том числе на нефть, с ситуацией здесь, в Израиле. Это вызывает сожаление. Мы знаем, что решение атаковать Иран было принято США, это было не наше решение. Мы поддержали действия США, поскольку считаем, что это было верное решение», — утверждал он в эфире телеканала i24News.

Данон в связи с этим отметил, что со стороны Ирана продолжают звучать угрозы в адрес США. «Так что всегда очень просто во всем винить Израиль, но это не тот случай», — добавил дипломат.

Комментируя недовольство американцев затянувшимся противостоянием с Ираном и вероятность заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном, Данон указал, что решение этих вопросов — прерогатива президента США Дональда Трампа. «Это решение должен принимать президент [Трамп]. Я могу вам сказать, что мы будем всегда делать все необходимое, чтобы защитить себя. Мы это доказали в прошлом, мы сделаем это в будущем. У нас есть возможности сделать это. У США есть свои интересы. Но, кстати, если прислушаться к риторике, исходящей из Тегерана в последние недели, они угрожают не только Израилю, они угрожают американским целям на Ближнем Востоке, американским посольствам, американскому личному составу, так что речь не только об Израиле, речь об интересах США», — полагает он.

Источник: ТАСС

Поделиться:
325

Актуально

Хроника

Ильхам Алиев подписал указ о создании Зангиланского агропарка

Политика

В AKP скептически отнеслись к перспективе представленности России в ОТГ

Мнение

Трампизм без Трампа: эксперт объяснил 1news.az, с какой целью Вэнс пересматривает ...

Общество

В Бакинском метрополитене организована фотовыставка «Возрождение Карабаха: ...

В мире

Постпред Израиля при ООН возложил всю ответственность за войну с Ираном на США

Эйфелева башня закрыта, полиция применяет слезоточивый газ: что происходит во Франции

Советник Хаменеи: Иран готов «сломать ноги» тем, кто продвигает TRIPP

В Стамбуле при строительных работах обрушился грунт: под завалами остались люди - ФОТО

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

В Каппадокии обрушилась скала «Камины фей», погибли 3 человека - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Жуткие кадры: у музея в Турции произошёл обвал скалы - ВИДЕО

В Цюрихе протесты вылились в открытое столкновение с полицией - ВИДЕО - ФОТО

Фолькер Тюрк сообщил о гибели находившегося в плену у хуситов сотрудника ООН

Последние новости

Усыновлённые вынужденными переселенцами дети смогут получить соответствующий статус

Сегодня, 19:45

21-летний парень облил бензином и поджёг мать на фоне религиозных разногласий в семье

Сегодня, 19:30

Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 19:16

В Азербайджане подорожали частные дома

Сегодня, 19:00

В период руководства Горхмаза Гусейнова в «Азерсу» выявили миллионное хищение госсредств

Сегодня, 18:47

Мужчины, женившиеся на вынужденных переселенках, смогут получить соответствующий статус

Сегодня, 18:30

Expressbank завоевал две золотые награды на «Felis 2026» — ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Постпред Израиля при ООН возложил всю ответственность за войну с Ираном на США

Сегодня, 18:08

Дети, рожденные после оккупации районов, смогут получить статус вынужденного переселенца

Сегодня, 17:50

Было уничтожено более 23 тонн замороженного мяса индейки, ввезенного в Азербайджан

Сегодня, 17:46

Трампизм без Трампа: эксперт объяснил 1news.az, с какой целью Вэнс пересматривает внешнюю политику США

Сегодня, 17:42

Эйфелева башня закрыта, полиция применяет слезоточивый газ: что происходит во Франции

Сегодня, 17:30

В Сумгайыте похитили из аптеки 35 тысяч манатов

Сегодня, 17:12

В Азербайджан пытались незаконно ввезти 480 единиц медицинских товаров

Сегодня, 17:11

Советник Хаменеи: Иран готов «сломать ноги» тем, кто продвигает TRIPP

Сегодня, 17:10

В «Азерсу» выявили хищение государственных средств на миллионы манатов

Сегодня, 16:57

Мерьем Узерли: «Баку навсегда займет особое место в моем сердце» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:55

В IDD состоялась презентация книги «Война за Карабах: Стратегия, технология и победа» - ФОТО

Сегодня, 16:50

Ильхам Алиев поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с переизбранием

Сегодня, 16:45

Ильхам Алиев подписал указ о создании Зангиланского агропарка

Сегодня, 16:28
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34