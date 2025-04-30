В Турции обнаружили следы самой древней цивилизации на Земле - ФОТО

Археологи раскрыли тайны давно исчезнувшей цивилизации каменного века, которая, по мнению учёных, является самой древней в истории человечества.

Во время раскопок на юго-востоке Турции были найдены 20 ранее неизвестных археологических объектов, сообщает The Independent.

Считается, что эта цивилизация, существовавшая около 11 500 лет назад, первой в мире начала возводить монументальные сооружения, создавать сложные скульптуры и применять передовые технологии обработки камня. По словам исследователей, именно представители этой культуры стали инициаторами формирования крупных поселений и зачатков организованного общества.

Всего археологам удалось обнаружить порядка 30 древних поселений, и они предполагают, что смогут найти как минимум ещё столько же в этом регионе.

Издание отмечает, что туристы уже сегодня могут посетить некоторые из исследуемых мест — в том числе Карахан-Тепе и Гебекли-Тепе. Некоторые из них начали раскапывать ещё в 1990-х годах, но тогда масштаб и значение находок оставались непонятыми.

Учёные подчёркивают, что эта цивилизация как минимум в два раза старше Древнего Египта и почти в пять раз древнее классической Греции. Её представители создавали подземные куполообразные помещения, вырубленные в скалах, и просторные залы, предположительно использовавшиеся в ритуальных целях.

Одной из самых впечатляющих находок стала 2,45-метровая статуя, которая, по мнению археологов, могла служить объектом поклонения. Также были обнаружены изображения различных животных — леопардов, существ, напоминающих крокодилов, змей, гигантского скота, кабанов, грифов, птиц, коз, лягушек и скорпионов.

Кроме того, в некоторых комнатах археологи обнаружили десятки настоящих человеческих черепов. Учёные предполагают, что это может свидетельствовать о существовании особых ритуальных или культурных практик.