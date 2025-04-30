 В Турции обнаружили следы самой древней цивилизации на Земле - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Турции обнаружили следы самой древней цивилизации на Земле - ФОТО

First News Media21:40 - Сегодня
В Турции обнаружили следы самой древней цивилизации на Земле - ФОТО

Археологи раскрыли тайны давно исчезнувшей цивилизации каменного века, которая, по мнению учёных, является самой древней в истории человечества.

Во время раскопок на юго-востоке Турции были найдены 20 ранее неизвестных археологических объектов, сообщает The Independent.

Считается, что эта цивилизация, существовавшая около 11 500 лет назад, первой в мире начала возводить монументальные сооружения, создавать сложные скульптуры и применять передовые технологии обработки камня. По словам исследователей, именно представители этой культуры стали инициаторами формирования крупных поселений и зачатков организованного общества.

Всего археологам удалось обнаружить порядка 30 древних поселений, и они предполагают, что смогут найти как минимум ещё столько же в этом регионе.

Издание отмечает, что туристы уже сегодня могут посетить некоторые из исследуемых мест — в том числе Карахан-Тепе и Гебекли-Тепе. Некоторые из них начали раскапывать ещё в 1990-х годах, но тогда масштаб и значение находок оставались непонятыми.

Учёные подчёркивают, что эта цивилизация как минимум в два раза старше Древнего Египта и почти в пять раз древнее классической Греции. Её представители создавали подземные куполообразные помещения, вырубленные в скалах, и просторные залы, предположительно использовавшиеся в ритуальных целях.

Одной из самых впечатляющих находок стала 2,45-метровая статуя, которая, по мнению археологов, могла служить объектом поклонения. Также были обнаружены изображения различных животных — леопардов, существ, напоминающих крокодилов, змей, гигантского скота, кабанов, грифов, птиц, коз, лягушек и скорпионов.

Кроме того, в некоторых комнатах археологи обнаружили десятки настоящих человеческих черепов. Учёные предполагают, что это может свидетельствовать о существовании особых ритуальных или культурных практик.

Поделиться:
64

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев открыл ряд предприятий в Сумгайытском химическом ...

Общество

Названа причина отравления 55 гостей в ресторане Venesiya в Баку

В мире

Назван топ-5 востребованных профессий в Азербайджане

Общество

В мае температура воздуха в Баку повысится до 35 градусов тепла

В мире

В Турции обнаружили следы самой древней цивилизации на Земле - ФОТО

Китай заявил о прорыве в создании сверхтяжелой ракеты

В Бразилии объявили дату проведения pre-COP30

Назван топ-5 востребованных профессий в Азербайджане

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

В Армении с горечью признали: 24 апреля в этом году выдалось позорное

Число погибших из-за взрыва в иранском порту возросло до 36 - ОБНОВЛЕНО

В Риме завершилась прощальная месса по папе римскому Франциску - ОБНОВЛЕНО

В Баку состоялась официальная церемония открытия регионального офиса ИСЕСКО - ФОТО

Последние новости

В Турции обнаружили следы самой древней цивилизации на Земле - ФОТО

Сегодня, 21:40

Китай заявил о прорыве в создании сверхтяжелой ракеты

Сегодня, 21:20

В одном из районов столицы возникнут перебои в газоснабжении

Сегодня, 21:00

Итальянские парламентарии проинформированы об ASAN xidmət - ФОТО

Сегодня, 20:40

Обсуждены приоритетные направления совместной деятельности с Италией

Сегодня, 20:20

В Бразилии объявили дату проведения pre-COP30

Сегодня, 20:00

Состоялась конференция по планированию совместных учений БПЛА «Тарлан-2025»

Сегодня, 19:46

Названа причина отравления 55 гостей в ресторане Venesiya в Баку

Сегодня, 19:30

Назван топ-5 востребованных профессий в Азербайджане

Сегодня, 19:15

ЦАХАЛ готовит удары по целям Сирии

Сегодня, 18:57

В Канаде организованы мероприятия, посвященные азербайджанской культуре - ФОТО

Сегодня, 18:45

Азербайджан впервые будет представлен на Венецианской архитектурной биеннале

Сегодня, 18:30

Перспективы почасовой оплаты труда в Азербайджане для работников и работодателей

Сегодня, 18:15

Доступные услуги «Nar» теперь и в аэропорту Баку - ФОТО

Сегодня, 18:05

Крупное ДТП на трассе Баку-Сумгайыт - ВИДЕО

Сегодня, 18:00

Госдеп США предупреждает: следующие дни станут критическими для мира в Украине

Сегодня, 17:55

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана ратифицировал договор о союзнических отношениях с Азербайджаном

Сегодня, 17:43

Трамп уволил мужа Камалы Харрис из совета музея Холокоста

Сегодня, 17:35

Дубай стал первым в Восточном полушарии сертифицированным направлением для людей с аутизмом

Сегодня, 17:29

Trendyol отменяет стоимость доставки для заказов свыше 50 AZN

Сегодня, 17:24
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50