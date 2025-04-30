«Сумасшедший» - Трамп высмеял конгрессмена за резолюцию о его импичменте

Президент США Дональд Трамп в среду высмеял конгрессмена, представившего резолюцию о его импичменте, назвав его «сумасшедшим».

Американский конгрессмен-демократ Шри Танедар ранее заявил, что представил резолюцию о вынесении импичмента Трампу по семи статьям, в том числе за «тираническое превышение полномочий». Это первая попытка импичмента за второй срок Трампа, однако шансы на его одобрение близки к нулю, так как конгресс находится под контролем республиканцев.

«Какой-то парень, о котором я никогда не слышал, он конгрессмен? Он сказал: дамы и господа, я собираюсь запустить импичмент Дональда Трампа. Что, черт возьми, я сделал? Вот и снова они хотят объявить мне импичмент. Этот сумасшедший», - заявил Трамп на своем первом митинге с момента инаугурации в штате Мичиган.

Ранее портал Axios сообщил, что советники Трампа разрабатывают стратегию на случай попытки вынесения ему импичмента, что будет возможно в следующем году, если демократы получат контроль над конгрессом в ходе промежуточных выборов.

Источник: РИА Новости