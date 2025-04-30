Госдеп США отреагировал на обострение между Индией и Пакистаном

США поддерживают связь с руководством Пакистана и Индии, и призывают страны не обострять конфликтную ситуацию. Готовятся переговоры между государственным секретарем Марко Рубио с главами МИД Индии и Пакистана.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Госдепа США Тэмми Брюс.

По словам представительницы американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон обращается к Нью-Дели и Исламабаду «по ситуации в Кашмире, Индии и Пакистане» с призывом «не обострять ситуацию».

Брюс отметила, что госсекретарь Рубио ожидает переговоров с министрами иностранных дел Пакистана и Индии «уже сегодня или завтра».

«Он поощряет других национальных лидеров, других министров иностранных дел также обратиться к странам по этому вопросу», - отметила пресс-секретарь.

Также она рассказала, что «ежедневно предпринимаются действия, в этом случае министр общается непосредственно со своими коллегами в Индии и Пакистане, и мы ожидаем, конечно, влияния, которое он обычно оказывает на людей, с которыми он общался, и, конечно, на руководство президента (США Дональда) Трампа, Индии и Пакистана, которые ведут эти разговоры».

Представитель Госдепа США добавила, что для них «это очень важно».