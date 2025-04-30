Сколько военных КНДР погибло в Курской области: данные разведки Сеула

Северная Корея уже потеряла около 4,7 тысячи военных, включая раненых и погибших во время боев в Курской области России.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Согласно данным разведки Южной Кореи, всего в боях в Курской области Россия привлекла 15 тысяч солдат Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). В целом Северная Корея потеряла около 4,7 тысячи единиц бойцов, среди которых 600 являются погибшими.

Также отмечается, что в обмен на отправку военных и поставки оружия в Россию КНДР получила от Москвы помощь в виде шпионских спутников, беспилотников и зенитных ракет.

«После шести месяцев участия в войне северокорейские военные стали менее неумелыми, а их боеспособность значительно улучшилась, поскольку они привыкают к использованию нового оружия, такого как беспилотники», - рассказал член парламентского комитета по вопросам разведки Ли Сонг Квеун после брифинга.

Также Квеун добавил, что тела погибших КНДРовцев перед отправкой на родину кремируют на территории Курска.