Индия закрыла воздушное пространство страны для всех самолетов Пакистана

Индия закрывает воздушное пространство для всех пакистанских рейсов с 30 апреля по 23 мая.

Об этом свидетельствует авиационное уведомление NOTAM.

Отмечается, что уведомление касается всех самолетов, "зарегистрированных, эксплуатируемых, принадлежащих и арендуемых пакистанскими авиалиниями". Оно затрагивает как гражданские, так и военные самолеты.

Напомним, что 22 апреля в городе Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир произошел теракт в месте большого скопления туристов. По последним данным, погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за инцидент на Пакистан.

Сенат Пакистана единогласно принял резолюцию, в которой отрицается какая-либо роль Исламабада в атаке.

После теракта Индия и Пакистан приняли ряд мер в отношении друг друга, в частности, было закрыто воздушное пространство, и аннулированы визы, что привело к значительному росту напряженности между двумя странами.