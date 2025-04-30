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Индия закрыла воздушное пространство страны для всех самолетов Пакистана

First News Media22:40 - 30 / 04 / 2025
Индия закрыла воздушное пространство страны для всех самолетов Пакистана

Индия закрывает воздушное пространство для всех пакистанских рейсов с 30 апреля по 23 мая.

Об этом свидетельствует авиационное уведомление NOTAM.

Отмечается, что уведомление касается всех самолетов, "зарегистрированных, эксплуатируемых, принадлежащих и арендуемых пакистанскими авиалиниями". Оно затрагивает как гражданские, так и военные самолеты.

Напомним, что 22 апреля в городе Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир произошел теракт в месте большого скопления туристов. По последним данным, погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за инцидент на Пакистан.

Сенат Пакистана единогласно принял резолюцию, в которой отрицается какая-либо роль Исламабада в атаке.

После теракта Индия и Пакистан приняли ряд мер в отношении друг друга, в частности, было закрыто воздушное пространство, и аннулированы визы, что привело к значительному росту напряженности между двумя странами.

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