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Израиль обратился за помощью в тушении лесных пожаров к Азербайджану

First News Media23:01 - 30 / 04 / 2025
Израиль обратился за помощью в тушении лесных пожаров к Азербайджану

Израиль запросил у 13 стран помощь в тушении лесных пожаров близ Иерусалима.

Как сообщает Report со ссылкой на EFE, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

"В последние часы я пообщался с коллегами из Азербайджана, Аргентины, Великобритании, Греции, Испании, Италии, Кипра, Португалии, Северной Македонии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции, и запросил у них помощь в поддержке с воздуха (для тушения лесных пожаров)", - приводит агентство его слова.

Отметим, что лесные пожары вспыхнули к западу от Иерусалима в среду утром и быстро вышли из-под контроля. Властям пришлось объявить эвакуацию жителей из нескольких населенных пунктов и перекрыть несколько автодорог. В израильских городах Ашкелон, Беэр-Шева, Модиин и т.д. из-за погодных условий отменили мероприятия в честь Дня независимости.

Израильские медики сообщили EFE, что до настоящего момента к ним обратились 19 человек, пострадавших от воздействия дыма, 13 из них госпитализированы. Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

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