Amnesty International сообщила об ограничениях прав в Армении

В своем докладе, посвященном ситуации с правами человека в Армении, правозащитная организация Amnesty International указала, что в прошлом году в стране неоднократно ограничивалась свобода выражения мнений и мирных собраний, а журналисты и защитники окружающей среды подвергались угрозам и преследованиям.

В частности, в докладе отмечается, что в апреле и мае 2024 года полиция несколько раз незаконно применяла силу против протестующих, требовавших отставки премьер-министра. Amnesty International указала на столкновения между полицией и демонстрантами, произошедшие 12 июня в центре столицы Армении, в результате которых 101 человек получили ранения. Правозащитники подчеркнули, что ни одному сотруднику правоохранительных органов не было предъявлено обвинений по итогам расследования действий полиции.

Также отмечается, что протесты в апреле и мае сопровождались сообщениями об усилении давления и преследований журналистов, в частности, по данным Комитета по защите свободы слова в Армении, 14 журналистов и сотрудников СМИ получили ранения в ходе освещения протестов.

Источник: aysor.am