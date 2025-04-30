СДПГ одобрила коалицию с ХДС/ХСС: путь к правительству Мерца открыт

Большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) одобрили коалиционное соглашение с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), открыв путь к формированию нового правительства ФРГ.

Об этом сообщил портал RND со ссылкой на источники в СДПГ.

Препятствий на пути к формированию нового кабинета министров больше нет. Ранее договор одобрили ХСС и ХДС. Избрание лидера христианских демократов Фридриха Мерца новым канцлером пройдет в Бундестаге 6 мая. В тот же день к присяге будут приведены члены его правительства.

Источник: ТАСС