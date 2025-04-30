Версии о саботаже или диверсии в порту Шахид-Раджаи не подтвердились

Представитель комитета по национальной безопасности Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Эбрахим Резаи отверг версии о причинах взрыва в порту Шахид-Раджаи, предполагавшие иностранное вмешательство или саботаж.

«Насколько мне известно, никаких доказательств того, что это было результатом иностранного вмешательства, нет. Не видел ни одного отчета, где говорилось о диверсии или о вмешательстве иностранных агентов», - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

То, что вспыхнуло в порту Шахид-Раджаи, также не имеет отношения к оборонному сектору или вооруженным силам, добавил парламентарий.

Как отметил корреспондент гостелерадиокомпании, присутствующий на месте происшествия, порт постепенно возвращается к работе в обычном режиме, но задымленность сохраняется из-за того, что осталось несколько очагов возгорания. По его словам, полная ликвидация последствий взрыва и пожаров займет от двух до трех недель.

Во вторник иранский депутат Мохаммад Мехди Шахрияри допустил, что причиной взрыва в порту Шахид-Раджаи могли стать диверсия или саботаж.

Источник: ТАСС