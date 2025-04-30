США: У Ирана не должно быть ядерного оружия

Соединенные Штаты обсуждают все возможности ограничения ядерной программы Ирана.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Рассматриваются все варианты. У Ирана не должно быть ядерного оружия, президент [США Дональд Трамп] <...> совершенно серьезно на это настроен», - сказал Уолтц в интервью газете New York Post, комментируя заявления о возможности ударов по ядерным объектам Ирана.

Помощник президента выразил надежду, что предстоящая в мае поездка Трампа в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ позволит продвинуться в завершении нескольких конфликтов в регионе. Сейчас США ведут борьбу с хуситами за свободу судоходства в Красном море и работают над урегулированием ситуации в секторе Газа, отметил Уолтц.

В Маскате при посредничестве Омана 26 апреля состоялся третий раунд непрямых переговоров между США и Ираном по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Первый раунд консультаций между сторонами прошел 12 апреля в Маскате, второй - 19 апреля в Риме. Следующие переговоры также состоятся в столице Италии 3 мая. Параллельно с политическими переговорами на высоком уровне в оманской столице проходили технические консультации экспертов, которые обсуждали детали потенциального соглашения по иранской ядерной программе.

Источник: ТАСС