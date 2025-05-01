США одобрили поставку военной продукции в Украину на $50 млн.

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставку военной продукции в Украину на 50 миллионов долларов, сообщило украинское издание Kyiv Post, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

«Администрация Трампа проинформировала конгресс США о своем намерении разрешить экспорт в Украину продукции оборонного назначения в рамках прямых коммерческих продаж на сумму в 50 или более миллионов долларов», - говорится в сообщении на сайте издания.

Там уточняется, что разрешение распространяется на поставки Украине технических данных, а также «оборонных изделий» и «оборонных услуг».