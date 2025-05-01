Зеленский ввел санкции против Алексея Арестовича

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении персональных санкций.

Всего ограничения введены против 76 человек и 81 компании. Среди прочих в санкционные списки включили бывшего советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, который уехал из Украины.

В середине апреля Арестович критиковал украинские власти за санкции СНБО против журналистов и бизнесменов. В частности, он заявил, что санкции якобы превратились в инструмент расправы над политическими оппонентами.

Алексей Арестович в январе 2023 года покинул пост советника главы офиса президента Украины — после того, как предположил, что российскую ракету, разрушившую жилой дом в Днепре, сбила украинская ПВО.

В Украине против Арестовича возбудили два уголовных дела — одно за «пропаганду насилия», второе за лжесвидетельство.

В России Арестович обвиняется в публичных призывах к терроризму и распространении «фейков» о российской армии. Его включили в перечень «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга и заочно арестовали.

Источник: Meduza