Южноазиатский регион вновь переживает период повышенной турбулентности. Очередное обострение давнего противостояния между Индией и Пакистаном выявило глубоко укоренившиеся противоречия, берущие свое начало в колониальном прошлом и неразрешенном территориальном споре вокруг Кашмира. Трагический инцидент в районе Пахалгам подконтрольного Индии штата Джамму и Кашмир, когда неизвестные вооруженные люди открыли огонь по туристам, в результате чего 26 человек погибли, еще несколько получили ранения, стал катализатором новой волны взаимных обвинений.

Нью-Дели незамедлительно возложил ответственность на Исламабад. Индийские власти обвинили в нападении лиц, якобы «прибывших из Пакистана». Кроме того, Индия потребовала от пакистанских советников, работающих в Нью-Дели, покинуть страну в течение недели, а также аннулировала визы, выданные гражданам Пакистана.

Однако стремительность реакции индийской стороны и отсутствие публично представленных доказательств порождают закономерные вопросы относительно объективности выдвинутых обвинений и скрытых политических мотивов. Пакистан категорически отвергает свою причастность и настаивает на проведении независимого международного расследования, выражая серьезную тревогу в связи с эскалационными тенденциями, исходящими от соседнего государства.

Моментальное обвинение Пакистана Индией после теракта в Пахалгаме, прозвучавшее без какого-либо предварительного разбирательства, вызывает обоснованное недоумение и в международном сообществе. Столь поспешное возложение вины, лишенное подкрепляющих фактов, ставит под сомнение беспристрастность Нью-Дели.

Весьма тревожным шагом стало и решение Индии о приостановлении действия «Договора о водах Инда» - перекрытии вод, направляющихся в Пакистан.

Данная мера, выходящая за рамки дипломатического противостояния, чревата серьезным экологическим и гуманитарным кризисом для пакистанской стороны и нарушает общепринятые международные нормы. Власти Пакистана заявили, что любые попытки Индии остановить или изменить направление течения рек в бассейне Инда будут расценены как акт войны.

Использование Индией воды в качестве оружия или средства террора противоречит принципам международного права и может еще больше обострить напряженность в регионе.

Вопросы управления водными ресурсами обычно регулируются международными договорами, и односторонние действия, особенно те, которые могут привести к гуманитарной катастрофе, неприемлемы. Если перекрытие Индией вод приведет к экологическому и гуманитарному кризису в Пакистане, это действительно создаст очень опасный прецедент. Этот крайне безответственный шаг индийского правительства демонстрирует неуважение к международным договорам и может открыть путь к аналогичным действиям со стороны других государств, что усилит атмосферу неопределенности и недоверия в международных отношениях.

Сегодня международное сообщество не должно молчать перед лицом таких действий и должно призвать Индию уважать международное право.

Анализируя причины столь резкого обострения, эксперты все чаще обращают внимание на внутриполитический контекст в Индии. На фоне потенциального снижения популярности премьер-министра Нарендры Моди и приближения электорального цикла, эксплуатация образа «внешнего врага» может рассматриваться как традиционный инструмент для консолидации электората, что уже наблюдалось в периоды предыдущих обострений.

Кроме того, недавнее принятие в Индии закона, касающегося управления мусульманскими религиозными фондами, вызвало обеспокоенность и было воспринято как проявление дискриминационной политики, что создает дополнительную внутреннюю напряженность.

Напомним, что в Индии с 8 апреля вступили в силу изменения в Закон о мусульманских фондах (вакфах) (от 1995 года), направленные на расширение контроля центрального правительства над принадлежащими мусульманам фондами.

Согласно изменениям в закон, в состав управляющих советов исламских вакфов будут включены представители немусульманского населения, а правительство получит больше полномочий по проверке имущества этих религиозных фондов. Правительство утверждает, что эти изменения якобы помогут «бороться с коррупцией», «улучшить управление и способствовать разнообразию». Однако критики опасаются, что это приведет к подрыву прав мусульманского меньшинства в стране и может быть использовано для изъятия исторических мечетей и другой собственности.

Против изменений в закон выступила и оппозиция во главе с партией Индийский национальный конгресс, назвав их антиконституционным и дискриминирующим мусульман.

Многие мусульманские организации и оппозиционные депутаты уже обратились в Конституционный суд, заявив, что данный закон является «прямой атакой» на мусульман и их основные права.

Внешнеполитическая эскалация последних дней в такой ситуации может быть использована властями для отвлечения внимания от внутренних проблем и укрепления националистических настроений.

Индийские власти до сих пор не просто голословно обвиняют Пакистан в теракте в Пахалгаме – они не удосужились предоставить мировому сообществу хоть какие-то внятные доказательства вины Исламабада. Это говорит не о правосудии, а о дешевой политической игре, где Пакистан раз за разом выставляется врагом без малейшего на то основания.

Более того, заявления о причастности Пакистана звучат цинично на фоне того, что именно пакистанская сторона последовательно выступает против всех форм терроризма и сама же страдает от рук тех, кого нередко спонсирует и направляет сам Нью-Дели. Индийское правительство, похоже, настолько погрязло в своих внутренних проблемах и провалах в сфере безопасности, что пытается отвлечь внимание от них старым как мир способом – разжигая ненависть к внешнему врагу и проводя карательные операции на оккупированных территориях Джамму и Кашмира.

Их методы там – это не просто поддержание порядка, а настоящий террор против мирного населения. Сотни тысяч солдат Индии в Кашмире попирают все мыслимые права человека, включая право на жизнь, честь и достоинство женщин и детей. И вместо того, чтобы признать свои преступления, индийские власти продолжают свою лживую кампанию, пытаясь выставить жертву агрессором. Такая политика не только аморальна, но и крайне опасна, ведь она подпитывает исламофобию и ведет к дальнейшей дестабилизации всего региона.

Сегодня Пакистан акцентирует внимание международного сообщества на необходимости критического анализа поступающей информации, призывая опираться на разнообразные и независимые источники, а не на однобокие интерпретации, часто транслируемые Индией и ангажированными СМИ. В Исламабаде настаивают на многосторонней оценке ситуации, основанной на объективных фактах, а не на политически мотивированной пропаганде. Пакистан обращает внимание международного сообщества на необходимость отказа от двойных стандартов в оценке региональных конфликтов, призывая к справедливому и последовательному подходу к ситуации.

В условиях нарастающего дипломатического давления и информационной борьбы неоценимую значимость приобретает поддержка Пакистана со стороны союзников. В этом контексте Азербайджан выступает надежным партнером Пакистана. Двусторонние отношения между Баку и Исламабадом характеризуются прочной взаимной поддержкой. Пакистан неизменно выступает за территориальную целостность Азербайджана, а Азербайджан, в свою очередь, последовательно поддерживает Исламабад в вопросе Кашмира. Азербайджан, имеющий собственный опыт борьбы за территориальную целостность, разделяет его позицию, выступая за неукоснительное соблюдение норм международного права.

Поддержка со стороны таких стран, как Азербайджан, не только укрепляет позиции Пакистана на международной арене, но и способствует формированию более объективного взгляда на ситуацию, подчеркивая важность диалога и соблюдения норм международного права для достижения долгосрочной стабильности в регионе.