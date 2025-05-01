Илон Маск намекнул, что уходит из администрации США

Руководитель Департамента эффективности правительства США (DOGE), миллиардер Илон Маск дал понять, что больше не будет работать в администрации Соединенных Штатов.

Об этом пишет CNBC.

«Я просто хотел бы поблагодарить всех. Для меня было честью работать с вами, поэтому спасибо вам за все», - сказал Маск на заседании правительства 30 апреля.

В ответ президент США Дональд Трамп поблагодарил его за помощь, подчеркнув, что миллиардер «действительно многим пожертвовал» и с ним «обращались очень несправедливо».

«Ну, им нравится жечь мои машины, что не очень хорошо», - ответил Маск, имея в виду случаи вандализма против автомобилей Tesla, которые сопровождали его работу в DOGE.

Трамп подчеркнул, что «подавляющее большинство людей в этой стране действительно уважают и ценят» Маска, и предложил ему оставаться в своей команде «сколько угодно».

Источник: УНИАН