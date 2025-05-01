Экс-главе Южной Кореи предъявили еще одно обвинение

Экс-президенту Южной Кореи и фигуранту уголовного разбирательства по делу о мятеже Юн Сок Ёлю предъявлено обвинение в злоупотреблении властью, передает агентство Рёнхап.

«Прокуроры заявили, что предъявили бывшему президенту Юн Сок Ёлю обвинение в злоупотреблении властью. Это последнее обвинение против Юна, который проходит по делу о мятеже в связи с его неудавшейся попыткой введения военного положения», - говорится в публикации.

При этом агентство отмечает, что физическое задержание экс-президента не производилось.

Источник: РИА Новости