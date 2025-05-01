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Трамп призвал прекратить закупки иранской нефти

First News Media23:40 - 01 / 05 / 2025
Трамп призвал прекратить закупки иранской нефти

Президент США Дональд Трамп призвал прекратить все закупки иранской нефти и нефтехимической продукции, пригрозив нарушителям вторичными санкциями, передает ТАСС.

«Все закупки иранских нефти или нефтехимической продукции должны быть сейчас же прекращены! Любая страна или лицо, покупающее любое количество нефти или нефтехимической продукции у Ирана, немедленно подвергнется вторичным санкциям», - написал президент на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп предупредил, что нарушителям будет запрещено вести бизнес с США «в любой форме или виде».

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