Трамп выдвинет Уолтца постпредом при ООН

Президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении назначить советника по нацбезопасности Майка Уолтца на пост постоянного представителя США при ООН.

«Уолтц всегда ставил интересы нашей страны на первое место. Уверен, он будет делать то же самое и в новой роли», – написал Трамп в Truth Social.

Он также сообщил, что обязанности советника по нацбезопасности временно будет исполнять госсекретарь Марко Рубио, который также сохранит свою роль в государственном департаменте.