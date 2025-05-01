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И.о. президента Южной Кореи ушел в отставку

First News Media11:44 - Сегодня
И.о. президента Южной Кореи ушел в отставку

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи премьер-министр Хан Док Су ушел в отставку.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

3 июня пройдут выборы главы государства. Вероятно, Хан Док Су выдвинет на них свою кандидатуру, отметило агентство.

Около часа назад Верховный суд Республики Корея объявил решение по делу фаворита президентской гонки Ли Чжэ Мёна. Инстанция не согласилась с его оправданием. Обвинительный вердикт может стоить Ли Чжэ Мёну права баллотироваться.

Источник: ТАСС

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