Конфликт между школьницами в Масаллы привел к госпитализации

В средней школе села Шарафа имени Гахрамана Исмаилова Масаллинского района произошел инцидент между ученицами.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, ученицы этой школы избили жительницу села Шарафа 2009 года рождения, причинив ей телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшая была немедленно госпитализирована в центральную районную больницу.

В больнице подтвердили поступление жительницы села Шарафа Масаллинского района 2009 года рождения (женского пола). У пациентки диагностированы ушибы левого бедра и спины. Ей была оказана необходимая медицинская помощь, и после оценки состояния как удовлетворительного она была выписана на амбулаторное лечение.

По данному факту проводится расследование.

Ленкорань-Астаринское региональное управление образования также сообщило АПА о конфликте, возникшем между учениками IX класса в той же школе. В ходе инцидента один из учащихся получил травму и был доставлен в больницу, где ему оказали соответствующую медицинскую помощь.

Для управления стрессом и восстановления здоровой психологической атмосферы проводятся профилактические мероприятия. Психологическое состояние учащихся находится под контролем руководства школы и регионального управления образования. Родители школьников были приглашены в учебное заведение для проведения разъяснительной встречи.

Отмечается, что руководством школы и соответствующими органами в рамках действующих правил были приняты необходимые меры. Правоохранительные органы проводят расследование произошедшего.