В Киеве пояснили, что предусматривает заключенная сделка между Украиной и США

Подписанное накануне американо-украинское соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления может обеспечить успех для обеих стран.

Об этом написала на своей странице в Facebook первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Совместно с США мы создадим Инвестиционный фонд восстановления Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в наше государство», - указала Ю.Свириденко.

Она изложила ключевые положения сделки, согласно которым:

1. Полная собственность и контроль остаются за Украиной. «Все ресурсы на нашей территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности – это закреплено соглашением», - подчеркнула вице-премьер.

2. Равноправное партнерство. «Фонд создается 50/50. Будем управлять этим Фондом совместно с США. Ни одна из сторон не будет преобладать, и это будет отражать равноправное партнерство между Украиной и Соединенными Штатами», - отметила она.

3. Национальная собственность защищена. Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении госкомпаниями — они будут и дальше принадлежать Украине. Компании типа Укрнафты или Энергоатома остаются в собственности государства.

4. Никаких долгов. Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Реализация соглашения позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал благодаря равноправному сотрудничеству и инвестициям.

5. Соглашение соответствует Конституции Украины и не изменяет курс на евроинтеграцию. «Документ согласовывается с национальным законодательством и не противоречит международным обязательствам Украины. Важно, что соглашение станет сигналом и другим мировым игрокам, что с Украиной надежно сотрудничать долгосрочно – на десятилетия», - указала Ю.Свириденко.

6️. Фонд будет наполняться доходами исключительно с НОВЫХ лицензий. Речь идет о 50% от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов, нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания Фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд, отметила вице-премьер, добавив, что в соглашении идет речь о дальнейшем стратегическом сотрудничестве.

7. Законодательные изменения — только точечные. Для функционирования Фонда предусмотрено только внесение изменений в бюджетный кодекс. Само же Соглашение должно быть ратифицировано Верховной Радой.

8. США помогут привлекать дополнительные инвестиции и технологии. «Фонд поддерживается правительством США через агентство DFC, которое поможет нам привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний как в США, так и в ЕС и других странах, поддерживающих нашу борьбу против российского врага. Передача и развитие технологий – важная составляющая соглашения, ведь нам нужны не только инвестиции, но и инновации», - подчеркнула вице-премьер.

9. Соглашение предоставляет налоговые гарантии. Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.

Внося ясность в то, как будет работать Фонд, Ю.Свириденко отметила, что США смогут вносить вклад в Фонд не только финансовыми средствами, но и новой военной помощью, например, системами ПВО для Украины.

В свою очередь Украина вносит 50% доходов госбюджета от новой ренты за новые лицензии на новые участки. Украина также может вносить дополнительные взносы кроме этого базового, если сочтет необходимым. Речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед, указала Ю.Свириденко.

Фонд инвестирует в проекты по добыче полезных ископаемых, нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут ориентированы средства, Украина и США будут определять совместно. Важно, что Фонд может инвестировать исключительно в Украину, подчеркнула вице-премьер.

«Мы ожидаем, что первые 10 лет доходы и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину — в новые проекты или восстановление. Эти условия будут оговариваться дополнительно.

Мы сформировали версию соглашения, предусматривающего взаимовыгодные условия для обоих государств. Это Соглашение, в котором США отмечают свое стремление способствовать достижению долгосрочного мира в Украине и признают вклад, который Украина сделала в глобальную безопасность, отказавшись от ядерного арсенала. Соглашение, в котором США отмечают свою приверженность вопросам украинской безопасности, восстановления и реконструкции», - резюмировала Ю.Свириденко.