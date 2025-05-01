Начался прием детей в первые классы на 2025-2026 учебный год

1 мая, в 11:00 начался прием детей в первые классы общеобразовательных школ на 2025-2026 учебный год.

Процесс приема осуществляется через портал www.mektebeqebul.edu.az, сообщает 1news.az.

Для азербайджанского сектора регистрация с целью выбора школы и учителя будет проходить с 6 мая по 12 сентября. В секторах с обучением на других языках регистрация на собеседование состоится с 6 по 20 мая, сами собеседования - с 12 по 31 мая, а выбор школы и учителя - с 17 июня по 12 сентября.

В Баку, Сумгайыте, Гяндже и Абшеронском районе на этапе приоритетного выбора в азербайджанском секторе выбрать школу и учителя можно будет с 6 мая по 5 июня. В секторах с обучением на других языках данный процесс пройдет с 17 июня по 17 июля.

По истечении указанных сроков появится возможность подавать заявления в эти же школы на общих основаниях.

Отмечается, что в текущем году около 85 тысяч воспитанников подготовительных групп азербайджанского сектора будут автоматически зачислены в первые классы.