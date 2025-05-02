Le Monde: В Риме подозревают Макрона в попытке повлиять на выборы нового Папы Римского

Часть итальянской прессы подозревает, что президент Франции Эммануэль Макрон сотрудничает с католическим движением Sant'Egidio, близким к покойному Папе Римскому, чтобы продвинуть своих кандидатов на Святой престол.

По данным итальянских изданий, в преддверии конклава, запланированного на 7 мая, французские интриги якобы осложняют процесс избрания нового понтифика.

После смерти Папы Франциска 21 апреля, некоторые СМИ высказывают предположения о том, что Макрон реализует стратегию по продвижению лояльных ему кардиналов.

«Макрон даже хочет выбрать Папу», — гласил заголовок на первой полосе газеты La Verità 29 апреля. В то же время издание Libero, придерживающееся аналогичной политической позиции, вышло с заголовком: «Макрон вмешивается даже в конклав». А римская консервативная газета Il Tempo обвинила французского президента во «вмешательстве, достойном современного Короля-Солнца».

Источник: Le Monde