В Чили объявлена эвакуация из-за угрозы цунами после землетрясения 7,5 - ОБНОВЛЕНО
Служба по борьбе со стихийными бедствиями Чили объявила эвакуацию в регионе Магальянес на юге страны из-за угрозы цунами после землетрясения магнитудой 7,5, передает ТАСС.
«Служба по борьбе со стихийными бедствиями в связи с угрозой цунами просит покинуть прибрежную зону в регионе Магальянес», - говорится в уведомлении ведомства.
По данным сейсмологической службы Чили, землетрясение магнитудой 7,5 произошло в 218 км от города Пуэрто-Уильямс. Очаг залегал на глубине 10 км.
18:18
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у побережья Чили.
Об этом говорится в сообщении Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра (ESMC).
Очаг залегал нам глубине 10 километров.
Объявлена угроза цунами. Информации о пострадавших или разрушениях нет.