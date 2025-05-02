В Чили объявлена эвакуация из-за угрозы цунами после землетрясения 7,5 - ОБНОВЛЕНО

Служба по борьбе со стихийными бедствиями Чили объявила эвакуацию в регионе Магальянес на юге страны из-за угрозы цунами после землетрясения магнитудой 7,5, передает ТАСС.

«Служба по борьбе со стихийными бедствиями в связи с угрозой цунами просит покинуть прибрежную зону в регионе Магальянес», - говорится в уведомлении ведомства.

По данным сейсмологической службы Чили, землетрясение магнитудой 7,5 произошло в 218 км от города Пуэрто-Уильямс. Очаг залегал на глубине 10 км.

18:18

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у побережья Чили.

Об этом говорится в сообщении Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра (ESMC).

Очаг залегал нам глубине 10 километров.

Объявлена угроза цунами. Информации о пострадавших или разрушениях нет.