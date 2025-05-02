США приостановят взносы в ВОЗ, ЮНЕСКО и ООН

Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил приостановить добровольные взносы в структуры ООН, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета Белого дома, передает РИА Новости.

«Бюджет приостанавливает большинство обязательных и все добровольные взносы в ООН и другие международные организации, включая регулярный бюджет ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ», — говорится в сообщении.