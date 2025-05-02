Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне

Американский президент Дональд Трамп заявил о «несравнимо» большом вкладе Соединенных Штатов в победу в Первой и Второй мировых войнах и объявил для каждой из них новые праздники — дни Победы.

Об этом он написал в соцсети Thruth Social.

Республиканец призвал американцев начать «праздновать наши победы». Дни Победы будут отмечаться 11 ноября и 8 мая для двух войн соответственно.

«Мы победили в обеих войнах, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству, но мы больше ничего не празднуем — потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать!» — написал Трамп.

Источник: РБК