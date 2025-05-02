ООН готовит масштабную реформу

Организация Объединенных Наций рассматривает радикальную реструктуризацию с объединением ключевых подразделений и перераспределением ресурсов.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальный шестистраничный меморандум, подготовленный рабочей группой генсека ООН Антониу Гутерриша.

Документ предлагает консолидировать десятки агентств в четыре основных направления: мир и безопасность, гуманитарные вопросы, устойчивое развитие и права человека. Среди конкретных мер - слияние операционных структур Всемирной продовольственной программы (WFP), ЮНИСЕФ, ВОЗ и УВКБ ООН в единый гуманитарный орган. Реформа также предусматривает сокращение дублирующих функций и оптимизацию штата, включая перевод части сотрудников из Женевы и Нью-Йорка в города с меньшими затратами.

Инициатива связана с финансовым кризисом ООН: США, основной донор организации, задолжали $1,5 млрд по регулярному бюджету и $1,2 млрд по миротворческим операциям. Сокращение американской помощи уже привело к увольнению 20% персонала Управления по гуманитарным вопросам и угрожает сокращением 6 тыс. рабочих мест в Международной организации по миграции.

Гутерриш назвал реформу ответом на «фрагментированные структуры и бюрократию», однако сотни сотрудников ООН провели акции протеста в Женеве 1 мая против сокращений. Окончательные предложения по реструктуризации должны быть представлены до 16 мая.

Источник: ТАСС