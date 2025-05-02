Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Дагестане

Сейсмологи в пятницу зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3 в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"В 6:05 мск от начальника сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в 5:49 мск на территории Кизилюртовского района вблизи села Инчха зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,3 на глубине 10 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подземные толчки на поверхности земли не ощущались. Жертв и разрушений нет.

Источник: Интерфакс