Госдеп: США не будут посредниками в переговорах между Россией и Украиной

Соединенные Штаты больше не будут играть роль посредника между Россией и Украиной, настало время для прямых переговоров сторон.

Об этом заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, выступая на брифинге перед журналистами.

США не будут посредниками и не будут в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи, передает РИА Новости слова Брюс.

«Теперь работа должна вестись между двумя сторонами», - подчеркнула она.

Представитель Госдепа заверила, что Вашингтон приложит все усилия для достижения мира, но, добавила она, исход конфликта требует «конкретных идей» со стороны Москвы и Киева.

Между тем, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтон намерен организовать прямые переговоры между Россией и Украиной в течение ближайших 100 дней. По его словам, сначала предстоит проделать работу по сближению позиций Москвы и Киева, поскольку есть большая пропасть между тем, что хотят россияне и украинцы.

Россия готова к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что в Москве не слышали никаких заявлений или комментариев от Киева по данному поводу.