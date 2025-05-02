Трамп лишил госфинансирования радио NPR и службу телевещания PBS

Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении госфинансирования сети радиостанций NPR и службы телевещания PBS за «предвзятую подачу новостей», сообщается на сайте Белого дома.

В конце марта Трамп призвал американский конгресс немедленно лишить NPR и PBS финансирования, обвинив их в предвзятости. В середине апреля газета New York Times писала, что Белый дом хочет лишить сеть NPR и PBS финансирования на сумму 1,1 миллиарда долларов, при этом она отмечала, что оно составляет лишь малую часть бюджетов NPR и PBS, в то время как они получают средства за счет спонсорства и пожертвований.

«Не имеет значение, какие взгляды продвигают NPR и PBS. Важно то, что ни одна из этих структур не предоставляет налогоплательщикам справедливого, достоверного и беспристрастного освещения текущих событий. В связи с этим я поручаю совету директоров Корпорации общественного вещания (CPB) и всем исполнительным департаментам и агентствам прекратить федеральное финансирование NPR и PBS», - говорится в указе.

Распоряжение Трампа обязывает CPB и федеральные агентства прекратить прямое и косвенное финансирование NPR и CBS, также агентства должны проанализировать существующие с ними финансовые соглашения на предмет соответствия их условиям. Помимо этого, указ обязывает министра здравоохранения и социальных служб проверить, соблюдают ли NPR и PBS закон, запрещающий дискриминацию при трудоустройстве.

Ранее Трамп подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны будут сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.

Источник: РИА Новости