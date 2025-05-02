Трамп призвал выдворить из Конгресса пытавшихся инициировать импичмент

Президент США Дональд Трамп призвал «исключить из Конгресса» двух представляющих оппозиционную ему Демократическую партию конгрессменов, которые пытались инициировать в отношении него процедуру импичмента.

«Демократы действительно вышли из-под контроля. Они потеряли все, особенно рассудок! Эти радикальные левые слабоумные снова затеяли «импичмент». Уже два «безымянных» малоуважаемых конгрессмена, полные сумасшедшие, в двадцатый раз поднимают вопрос об «импичменте» Дональда Трампа, хотя они понятия не имеют, за что меня можно было бы подвергнуть импичменту», - написал он в X.

«Эти конгрессмены заявили, что они не знают, за что меня можно подвергнуть импичменту, но [сказали, что] «мы просто хотим это сделать». Республиканцы должны задуматься над тем, чтобы исключить их из Конгресса за все преступления, которые они совершили, особенно в период выборов», - добавил он.

«Почему мы позволяем им постоянно использовать процедуру импичмента в качестве оружия против президента Соединенных Штатов, который, по общему мнению, прилагает все усилия для спасения нашей страны. Это та же самая схема, которую они использовали во время моего первого срока, и республиканцы не позволят им снова выйти сухими из воды», - резюмировал Трамп.

Конгрессмен-демократ Шри Танедар (от штата Мичиган) в понедельник представил резолюцию с требованием импичмента Трампа, выдвинув против американского президента семь обвинений. Ранее о планах инициировать процедуру импичмента президента заявлял другой конгрессмен Эл Грин (демократ, от штата Техас). Еще во время первого президентского срока Трампа в его отношении неоднократно инициировался импичмент.

В настоящий момент Республиканская партия, которая поддерживает президента, обладает большинством как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса, что делает попытку импичмента главы государства практически невозможной.

В 2019 году демократы, контролировавшие тогда Палату представителей, запускали процедуру отстранения президента Дональда Трампа от должности. Однако, когда дело было передано на рассмотрение в Сенат в 2020 году, большинство мест там принадлежало республиканцам, поэтому президент был оправдан. В 2021 году демократы предприняли еще одну неудачную попытку объявить импичмент Трампу.

Источник: ТАСС