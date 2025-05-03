Владимир Путин: Граждане наших стран воздают дань памяти тем, кто приближал победу над нацистскими захватчиками

От души поздравляю Вас по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Отмечая эту юбилейную дату, граждане наших стран воздают дань памяти тем, кто на полях сражений и в тылу, не щадя своих сил и самой жизни, приближал победу над нацистскими захватчиками.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в поздравительном послании Президента Российской Федерации Владимира Путина, адресованном Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 80-летней годовщины Победы.

Владимир Путин отметил: «Убежден, что славные традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в те нелегкие годы, будут и впредь служить надежной основой для развития дружественных, союзнических отношений между Россией и Азербайджаном».

«Прошу передать всем ветеранам, проживающим на Азербайджанской земле, слова искренней признательности, сердечные поздравления, пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия», - отметил Президент России.