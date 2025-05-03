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США и Израиль подготовили соглашение о возобновлении гумпомощи жителям Газы

First News Media09:10 - Сегодня
США и Израиль подготовили соглашение о возобновлении гумпомощи жителям Газы

США и Израиль близки к соглашению о возобновлении доставки гуманитарной помощи палестинцам в Газе без контроля со стороны палестинской радикальной группировки ХАМАС.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на информированных израильских и американских чиновников.

«Новый механизм будет оказывать поддержку людям, которые в ней нуждаются, обеспечивая гарантии того, что она не будет перенаправлена, разграблена или использована не по назначению террористическими группами, такими как ХАМАС»,- заявил один из источников.

Соглашение предусматривает, что операции по оказанию помощи будут осуществляться через международный фонд, им руководят гуманитарные организации, консультативный совет которых будет состоять из видных международных деятелей, пишет Axios.

Он отмечает, что стороны ведут активные переговоры со странами-донорами, которые будут финансировать деятельность фонда, включая закупку гуманитарной помощи.

Портал обращает внимание, что два месяца назад, после провала соглашения о прекращении огня в Газе, Израиль заблокировал все поставки гуманитарной помощи: продовольствия, воды и медикаментов в анклав, что усугубило гуманитарный кризис.

Израильские официальные лица утверждают, что во время прекращения огня ХАМАС смог взять под свой контроль большую часть гуманитарной помощи, поступавшей в Газу, и использовал миллионы долларов от ее продажи «для оплаты услуг членов своего военного крыла».

Источник: ТАСС

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