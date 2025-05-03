Нетаньяху обсудил с главами МО и Генштаба расширение операции в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с министром обороны страны Исраэлем Кацем и начальником Генерального штаба Эялем Замиром планы расширения боевых действий в секторе Газа.

Об этом сообщил портал Ynet.

По его данным, в ходе совещания у премьера, которое продолжалось несколько часов, Кац и Замир представили Нетаньяху ранее утвержденный ими план по интенсификации военного давления на радикальное палестинское движение ХАМАС. Согласно информации Ynet, планы расширения военной операции в анклаве, которые включают дополнительную мобилизацию тысяч резервистов, могут быть вынесены на утверждение кабмина 4 мая. «До тех пор, пока ХАМАС не освободит заложников, Израиль будет значительно наращивать военные действия»,- цитирует Ynet заявление своего военного источника. При этом, по сведениям портала, речь идет «еще об одном значительном этапе» операции, но не о захвате всей территории сектора.

Замир 24 апреля заявил, что израильская армия расширит масштабы операции в Газе, если на переговорах об освобождении удерживаемых в анклаве заложников не будет достигнут прогресс. 18 марта военные возобновили боевые действия в секторе, нанеся по нему массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня. Канцелярия Нетаньяху объяснила это отказом ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции - освобождение всех заложников.

Согласно последним данным израильской стороны, в настоящий момент ХАМАС удерживает в Газе 24 заложника и тела 35 погибших пленников.

Источник: ТАСС