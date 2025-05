МИД Азербайджана поздравил Польшу с Днем Конституции - ФОТО

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Польшу с Днем Конституции.

Как передает 1news.az, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети «Х».

«Поздравляем Польшу и народ страны с Днем Конституции!».- говорится в сообщении.

Congratulations to Poland and Polish people on the occasion of Constitution Day!



🇦🇿🇵🇱@PolandMFA pic.twitter.com/3DHRENpjnZ — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) May 3, 2025