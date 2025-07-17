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Вспомните Шушу: Иранские медиа атакуют дипломатическую роль Баку, забывая о провале своего посредничества в 1992 году

Фарида Багирова16:20 - Сегодня
Вспомните Шушу: Иранские медиа атакуют дипломатическую роль Баку, забывая о провале своего посредничества в 1992 году

В иранских медиа появились провокационные нарративы, направленные на дискредитацию роли Азербайджана как дипломатической площадки для израильско-сирийских переговоров - при этом их авторы «забывают» о том, как 30 лет назад Иран сам провалился как посредник в мирном урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

На фоне последних ударов Израиля по территории Сирии отдельные армянские и иранские телеграм-каналы злорадно реагируют на роль Азербайджана как дипломатической площадки для переговоров.

Напомним, что в ходе визита в Азербайджан президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, агентства Al Arabiya и AFP со ссылкой на дипломатический источник в Дамаске распространили сообщение о проведении в Баку переговоров официальных представителей Сирии и Израиля.

Теперь, стремясь подорвать имидж Баку и дискредитировать его в качестве нейтральной миротворческой платформы для урегулирования конфликтов, иранские телеграм-каналы стали утверждать, будто эта площадка неэффективна, раз Израиль наносит удары по Сирии.

Логика подобных обвинений выглядит абсурдно: выходит, что Азербайджан, предоставляя условия для проведения переговоров на своей территории, сам и несет ответственность за их результаты.

Но дело не только в этом - инсинуации армянского и иранского агитпропа демонстрируют их двуличие. И в этом контексте уместно вспомнить события тридцатилетней давности, когда Иран попытался примерить на себя роль посредника в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, организовав на своей территории мирные переговоры.

8 мая 1992 года - в день оккупации древнего азербайджанского города Шуша - в Тегеране при посредничестве Ирана состоялись переговоры между исполняющим обязанности руководителя Азербайджана, спикером парламента Ягубом Мамедовым, и первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном. По итогам встречи был подписан документ, определявший основные принципы мирного урегулирования. Именно в этот момент армянские вооруженные формирования, начав штурм Шуши, оккупировали город. Следует отметить, что непосредственное участие в операции по оккупации принимал будущий второй президент Армении, в то время полевой командир сепаратистов Роберт Кочарян, который без малейшего смущения с холодным спокойствием подробно описал ее в своей автобиографической книге «Жизнь и свобода».

Совпадение между переговорами в Тегеране и штурмом города Шуша армянская сторона с откровенным коварством назвала «чистой случайностью». Что касается посреднической инициативы Ирана, то она фактически потерпела крах. Этот эпизод ни армянские, ни иранские медиа сегодня предпочитают «не вспоминать».

Ряд иранских и армянских медиа и ранее прибегали к беспочвенным обвинениям в адрес Азербайджана, пытаясь приписать ему действия, не имеющие ничего общего с реальностью. Один из последних примеров - фейковые вбросы о якобы косвенной вовлеченности Азербайджана в 12-дневную войну между Ираном и Израилем.

Сегодня, несмотря на явное потепление в отношениях между Азербайджаном и Ираном - о чем свидетельствуют визит нового президента Масуда Пезешкиана в Баку, его участие в саммите Организации экономического сотрудничества в Ханкенди, другие дипломатические шаги с акцентом на стремление к взаимному уважению и добрососедству - попытки отдельных иранских кругов посредством дезинформации искусственно нагнетать негатив вокруг Азербайджана выглядят деструктивно.

На этом фоне особенно выделяются попытки, направленные на подрыв авторитета Азербайджана как надежного и уважаемого участника международных дипломатических процессов.

Дипломатия требует ответственности и доверия - и это есть у Баку. Азербайджан не навязывает себя в роли посредника, напротив, именно конфликтующие стороны все чаще выбирают Баку в качестве площадки для переговоров, признавая его нейтральность, надежность, дипломатическую зрелость.

Очевидно, такая роль Азербайджана не устраивает тех, кто хотел бы видеть Южный Кавказ ареной нестабильности и конфронтации, и именно поэтому предпринимаются попытки дискредитировать Баку через вбросы и ложные нарративы.

Тем не менее, несмотря на усилия радикальных кругов внутри Ирана внести в диалог негатив, официальные отношения между Баку и Тегераном продолжают демонстрировать признаки зрелости и устойчивости. И здесь важно не позволить маргинальным силам навязать повестку, основанную на фейках и дезинформации.

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