Девушка, умершая после кесарева сечения, вышла замуж в 16 лет - ОБНОВЛЕНО

Стали известные некоторые подробности относительно девушки, скончавшейся после кесарева сечения.

Как передает Oxu.Az, Т.Гусейнова (2007 г.р.) рано вступила в брак.

После замужества она переехала из Кюрдамирского района в село Джалаир Агсуинского района.

Отметим, что Т.Гусейнова родила девочку весом более 4 кг. Новорожденная в настоящее время проходит лечение в Сумгайытском медицинском центре.

В связи с произошедшим пресс-секретарь Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу в комментарии Oxu.Az заявил, что, несмотря на усиление мер борьбы с ранними браками, из-за некоторых родителей полностью предотвратить подобные случаи не удается:

"Одним из самых тяжелых последствий ранних браков является смертность матерей и детей. К сожалению, несмотря на все наши призывы, все еще есть родители, которые принуждают своих детей вступать в брак в раннем возрасте. Мы еще раз обращаемся к родителям - не подвергайте опасности будущее своих детей, защитите их от ранних браков".

Представитель комитета добавил, что подобные инциденты должны стать серьезным предупреждающим сигналом для общества.

"Каждая семья, школа и сообщество должны поддерживать просветительскую работу в этом направлении", - отмети Т.Марданоглу.

2025/05/03 12:50

Жительница Кюрдамирского района Таира Гусейнова (2007 г.р.) скончалась в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Баку.

Как передает Oxu.Az, 26 апреля девушку доставили в Медицинский центр города Сумгайыт для проведения кесарева сечения. После хирургического вмешательства самочувствие молодой мамы резко ухудшилось.

Таиру Гусейнову на машине скорой помощи экстренно перевезли в ЦКБ в столице, однако спасти ее жизнь врачам не удалось. Роженица скончалась 1 мая.

По данному факту проводится расследование.