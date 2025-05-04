Ливни, грозы, град и снег: прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды на 5 мая.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. В ночь с 4 на 5 мая и утром в отдельных районах полуострова возможны дожди, местами - кратковременные ливни и грозы. Ночью и утром местами возможен туман.

Будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 12-14°, днем - 18–22° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем – 60-65 проц.

В регионах Азербайджана возможны кратковременные осадки, грозы. Местами осадки примут интенсивный характер, возможен град, в высокогорье - мокрый снег. Местами временами туман. Умеренный восточный ветер временами усилится в ряде районах.

Температура воздуха ночью 10-15°, днем – 20-25° тепла. В горах ночью 2-7°, днем – 7-12° тепла.