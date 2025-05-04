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В Международном Центре мугама состоялся творческий вечер, посвященный Максуду Ибрагимбекову - ФОТО

First News Media23:50 - 04 / 05 / 2025
В Международном Центре мугама состоялся творческий вечер, посвященный Максуду Ибрагимбекову - ФОТО

4 мая в Международном Центре мугама состоялся творческий вечер, посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося представителя азербайджанской литературы, народного писателя, лауреата Государственной премии, известного общественного деятеля Максуда Ибрагимбекова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, помощник Президента Азербайджанской Республики Анар Алакбаров, министр культуры Адиль Керимли и другие официальные лица.

Сначала был продемонстрирован видеоролик, повествующий о богатом творческом наследии Максудa Ибрагимбекова.

Председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар в своем выступлении поделился воспоминаниями о Максуде Ибрагимбекове. Он рассказал о многолетней дружбе с выдающимся писателем, подчеркнув, что Максуд Ибрагимбеков был не только талантливым писателем и драматургом, но весьма эрудированным человеком с прекрасным чувством юмора.

Народный писатель отметил, что юмор Максуда Ибрагимбекова всегда отличался тонкостью и глубоким смыслом.

Председатель Комитета по культуре Милли Меджлиса, народный артист Полад Бюльбюльоглу в своем выступлении отметил, что Максуд Ибрагимбеков обладал искрометным юмором, его шутки всегда отличались утонченностью. Он рассказал, что за годы дружбы с писателем написал музыку к фильмам и спектаклям, сценарии к которым принадлежали перу Максуда Ибрагимбекова. «Это была не просто дружба, а, я бы сказал, творческая дружба. Максуд был волевым и целеустремленным, и, в то же время, всегда мог рассмешить нас хорошей шуткой», - отметил он.

По словам П. Бюльбюльоглу, афоризмы и шутки Максуда Ибрагимбекова до сих пор передаются из уст в уста.

Первый заместитель генерального директора российского Информационного агентства ТАСС Михаил Гусман в своей речи подчеркнул, что масштаб личности, интеллект и человеческое обаяние Максуда Ибрагимбекова превосходили даже его творчество. Он охарактеризовал писателя как глубокого мыслителя, пристального наблюдателя своей эпохи и абсолютно беспристрастного человека. М. Гусман также отметил, что Максуд Ибрагимбеков обладал ярким чувством юмора и легко находил общий язык с людьми.

Ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Фархад Бадалбейли в своем выступлении отметил, что Максуд Ибрагимбеков был очень гордым и достойным человеком. Рассказав о многолетней дружбе с писателем, он сказал, что Максуд Ибрагимбеков был наделен высокими нравственными качествами, большим интеллектом и был личностью, внесшей значительный вклад в общественную жизнь.

На вечере были показаны фрагменты из фильмов, сценарии к которым написал Максуд Ибрагимбеков.

Директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова выразила глубокую благодарность Фонду Гейдара Алиева, Министерству культуры и Международному Центру мугама за организацию вечера на высоком уровне.

После выступлений состоялся показ моноспектакля «Фисташковое дерево» по одноименному произведению Максуда Ибрагимбекова в постановке режиссера Вагифа Асадова.

Отметим, что вечер, посвященный 90-летию Максуда Ибрагимбекова, был организован в соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 13 февраля 2025 года.

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