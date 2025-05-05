Принцесса Королевства Марокко посетила Шехидляр хиябаны - ФОТО

Находящаяся с визитом в нашей стране принцесса Королевства Марокко Лалла Хаснаа 5 мая посетила Шехидляр хиябаны.

Лалла Хаснаа с уважением почтила память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложила венок к монументу «Вечный огонь».

Гостья, полюбовавшаяся с самой высокой точки Баку панорамой нашей столицы, была проинформирована об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по благоустройству и созиданию.

Источник: АЗЕРТАДЖ