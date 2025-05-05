Между правительствами Азербайджана и Беларуси подписан документ о сотрудничестве в области ветеринарии

5 мая в Кабинете Министров в рамках расширенной встречи премьер-министра Азербайджана Али Асадова и премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина состоялось подписание документа о сотрудничестве в области ветеринарии.

Документ «План мероприятий на 2025-2027 годы по сотрудничеству в области ветеринарии между Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь» подписали председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики

Гошгар Тахмазли и первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Александр Ломский.

Источник: АЗЕРТАДЖ