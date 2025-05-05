«Аzərlotereya» на «Бакинском марафоне–2025» - ФОТО

«Azərlotereya», оставаясь верной своей традиции, и в этом году присоединилась к «Бакинскому марафону–2025» в качестве партнёра, продолжив поддержку этого престижного проекта, направленного на популяризацию в стране здорового образа жизни.



Для участия в марафоне, прошедшим под девизом «Победи ветер» по инициативе Фонда Гейдара Алиева, зарегистрировались около 28 тысяч участников. Проводимый в восьмой раз марафон способствует развитию в стране спорта и продвижению здорового образа жизни.



Установленный в развлекательной зоне марафона стенд «Аzərlotereya» вызвал большой интерес у посетителей. Здесь для участников были организованы различные динамичные игры, победителям вручены подарки.

Как и в предыдущие годы, старт и финиш марафона и в этот раз находились на Площади Государственного Флага. Участники преодолели дистанцию в 21 километр.



Забег запомнился активным участием не только граждан Азербайджана, но и иностранцев, проживающих и работающих в стране, а также граждан других государств.

«Аzərlotereya», являясь официальным организатором лотерей и оператором спортивных ставок в стране, в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности и впредь будет оказывать поддержку мероприятиям, имеющим государственное значение.

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