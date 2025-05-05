Визит Масуда Пезешкиана в Баку: Укрепление двусторонних связей и стратегическое партнерство

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Визит президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана в Азербайджан в апреле 2025 года явился важной вехой в развитии отношений между двумя соседними государствами.

На фоне трагического взрыва в порту Шахид-Раджаи, унесшего жизни десятков людей, этот визит приобрел дополнительное звучание, продемонстрировав приоритетность отношений с Азербайджаном для Тегерана. Несмотря на эту трагедию, Пезешкиан продолжил планирование визита, что стало выражением уважения и серьезных намерений Ирана укрепить взаимодействие с Баку.

Исторический контекст и важность визита

Иран и Азербайджан имеют долгую историю сотрудничества, однако за последние годы отношения между двумя странами переживали как моменты напряженности, так и периоды активного взаимодействия. На фоне региональных и мировых вызовов, включая политические изменения и территориальные споры, такие визиты становятся важным инструментом для укрепления доверия и нормализации отношений.

Будучи этническим азербайджанцем, Пезешкиан - одна из ключевых политических фигур, и Азербайджаном его избрание президентом Исламской Республики воспринимается как серьезное намерение Тегерана развивать двусторонние связи в долгосрочной перспективе. Следует также отметить, что в Иране был завершен процесс подготовки к исполнению приговора в отношении Ясина Гусейнзаде, что тоже является позитивным сигналом для восстановления доверия и устранения неприятного осадка, оставшегося после теракта в посольстве Азербайджана в Тегеране.

Оценка заявлений и политических посланий

Визит Масуда Пезешкиана в Азербайджан - значимое политическое событие, ключевым моментом которого стало его заявление о поддержке территориальной целостности Азербайджана, сделанное в рамках официальных переговоров с Президентом Ильхамом Алиевым. Оно обретает особенно важное значение с учетом непростой политической ситуации в регионе, внутренних политических и религиозных аспектов, а также отношений между Ираном и соседними странами, включая Армению.

Поддержка территориальной целостности Азербайджана

«Карабах — неотъемлемая часть территории Азербайджана, и мы это уважаем», - данное заявление президента ИРИ есть важный шаг в укреплении отношений между Тегераном и Баку, ведь долгое время Иран, невзирая на тесные исторические и культурные связи с Азербайджаном, демонстрировал неоднозначную позицию по вопросу Карабаха.

Оно также важно и в контексте внутренней политики Ирана. Как известно, многие в ИРИ традиционно поддерживают тесные связи с Арменией, основанные на религиозных и культурных аспектах, а также на геополитических интересах, таких как противостояние с Турцией и Азербайджаном по вопросам безопасности и влияния в регионе. В этой стране существуют различные политические силы и даже часть общества, высказывавшиеся в поддержку армянской позиции в карабахском конфликте, что иногда создавало трудности для Ирана в его отношениях с Азербайджаном.

Озвучив вышеуказанное заявление, Пезешкиан фактически поставил точку в этих внутренних дебатах и публично подтвердил официальную позицию Ирана: Карабах - часть Азербайджана. И это явилось важным шагом, направленным на стабилизацию иранской внешней политики и укрепление отношений с Азербайджанским государством, которое является важным партнером в области энергетики, торговли и транспортных коридоров.

Отношения с Арменией и дипломатические последствия

Сложность ситуации заключалась и в том, что Иран долгое время пытался предложить себя посредником в карабахском конфликте и одновременно поддерживал политические и экономические связи с Арменией. Однако с учетом недавних событий в регионе, в том числе после окончания 44-дневной Отечественной войны осени 2020 года и контртеррористической операции сентября 2023-го, ИРИ была вынуждена пересмотреть свои позиции. В отличие от России и Турции, которые в какой-то степени влияли на исход военных действий и, соответственно, на политический ландшафт Южного Кавказа, Иран не принимал прямого участия в военном конфликте, однако его политическое влияние оставалось значительным.

Поддержка Исламской Республикой территориальной целостности Азербайджана стала для Армении сигналом разочарования, возвещающим о том, что Тегеран стремится больше укреплять связи с Азербайджаном и все менее склонен занимать нейтральную позицию. Кроме того, в свете объявленной Арменией европоцентричной позиции охлаждение традиционных ирано-армянских отношений представляется вполне логичным, хотя, может быть, и недолговременным.

Экономическое и геополитическое значение

Одним из важных аспектов визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан стало обсуждение и дальнейшее развитие проекта транспортного коридора «Север-Юг», представляющего собой важную транспортную артерию, связывающую Индию, Иран, Азербайджан, Россию и страны Восточной Европы. Коридор проходит через несколько стратегически важных транспортных узлов и позволяет ускорить торговлю между Азией и Европой, обеспечивая значительные экономические и геополитические выгоды для всех государств-участников.

«Север-Юг» - это комбинированный путь, включающий железнодорожный, автомобильный и морской транспорт. Ключевой частью этого маршрута является территория Азербайджана, который становится важнейшим транзитным узлом, соединяющим Восток и Запад. В связи с этим данный проект имеет особое значение для Азербайджанской Республики, которая уже активно развивает инфраструктуру для обслуживания грузопотоков.

Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, развитие коридора принесет значительные экономические и геополитические выгоды всем странам-участницам, особенно Азербайджану, который, как ожидается, будет иметь от этого проекта значительные экономические преимущества, включая поступления от пошлин и логистических услуг.

Не менее важно и развитие железнодорожной инфраструктуры, в частности, строительство соединяющей ИРИ и АР железной дороги Решт-Астара. Находящийся на стадии завершения этот проект носит стратегическое значение для всего коридора «Север-Юг». Железнодорожный участок протяженностью 162 км будет служить значимым связующим звеном между Ираном и Азербайджаном, позволяя ускорить транспортировку товаров из Индии и Ирана в Россию и Европу.

Планируется, что к 2027 году железная дорога Решт-Астара будет полностью функционировать, значительно увеличив грузопотоки и обеспечив более эффективное транспортное сообщение между странами. Этот проект также укрепляет позиции Азербайджана как ключевого транзитного хаба в регионе, повышая его влияние в глобальной логистической сети.

Кроме того, необходимо отметить, что в рамках сотрудничества Азербайджан-Иран был построен и эксплуатируется международный автомобильный мост Астара-Астара, соединяющий два государства и позволяющий осуществлять грузоперевозки между ними. Мост активно используется и для большегрузных транспортных средств, что открывает дополнительные возможности для экономического взаимодействия и развития торговли.

Одним из важных компонентов коридора «Север-Юг» является порт Алят в Азербайджане, за последние годы ставший крупнейшим логистическим центром на Каспийском море. В 2020 году расположенный в 70 км от Баку порт был полностью реконструирован и теперь располагает возможностями для приемки значительных объемов грузов. Уже сегодня он активно обслуживает проходящие по коридору «Север-Юг» грузопотоки, включающие как контейнерные, так и наливные грузы, что делает его важнейшим элементом этой транспортной сети.

В последние годы порт Алят активно обслуживает грузы, следующие по данному коридору в Россию и Европу. В частности, в 2023 году здесь было обработано более 3-х миллионов тонн грузов, и этот показатель продолжал расти. Благодаря своей стратегической позиции и улучшенной инфраструктуре порт превратился в важный транспортный узел, служащий для транзита как товаров между Азией и Европой, так и нефтегазовых ресурсов, а также для поддержания общего товарооборота.

Визит Масуда Пезешкиана акцентировал внимание на дальнейшей модернизации порта Алят и его интеграции в международную транспортную сеть, что принесет Азербайджану значительные дивиденды от пошлин, логистических услуг, а в перспективе - от налога на транзит грузов.

Геополитические выгоды Азербайджана

Развитие коридора «Север-Юг» и связанных с ним инфраструктурных проектов значительно укрепляет позиции Азербайджана и в региональной геополитике, и в качестве стратегического партнера России, Ирана и Европы. Это также позволяет Азербайджанскому государству диверсифицировать свою экономику, создавая рабочие места, стимулируя развитие новых секторов и увеличивая внутренние инвестиции.

Стоит подчеркнуть, что в последние годы Азербайджан стал активно развивать свою транспортную инфраструктуру не только для нужд коридора «Север-Юг», но и в рамках других проектов, таких как Баку-Тбилиси-Карс. Завершение работ по реконструкции этой железнодорожной линии в 2017 году позволило значительно улучшить транспортировку товаров между Азией и Европой.

Все эти инициативы в сочетании с проектом «Север-Юг» предоставляют Азербайджану стратегическое преимущество в вопросах глобальной торговли и повышают его роль как важнейшего звена в международной логистической цепочке.

Перспективы для стран-участниц

Развитие транспортного коридора «Север-Юг», безусловно, сыграет важную роль в интеграции региональных стран, принесет выгоды не только Азербайджану, но и всем его соседям.

Так, Иран, как одно из ведущих государств региона, участвует в данном проекте, поскольку улучшение транспортной инфраструктуры в самой Исламской Республике способствует не только экономическому росту, но и укреплению политических связей с соседними государствами.

Для России и Европы этот маршрут служит важным инструментом для сокращения времени доставки товаров и зависимости от морских путей через Ормузский пролив и Суэцкий канал.

И визит Масуда Пезешкиана в Азербайджанскую Республику еще раз подчеркнул стратегическую значимость этого проекта как для двусторонних отношений, так и для укрепления позиций Азербайджана на международной арене.

С учетом всего вышесказанного, несмотря на то, что между Ираном и Азербайджаном существуют определенные вызовы, и в первую очередь это необходимость поддержания баланса между влиянием крупных мировых держав, таких как США и Россия, в вопросах, касающихся безопасности и энергетики, визит президента Пезешкиана стал важным политическим шагом в укреплении доверия и связей между ИРИ и Азербайджанской Республикой, создав более ясную картину иранской внешней политики. А это, в свою очередь, способствует улучшению отношений с соседями, гарантирует стабильность в регионе и говорит о том, что Иран будет играть более конструктивную и предсказуемую роль в решении региональных вопросов.

Таким образом, в условиях, когда многие страны мира сталкиваются с неопределенностью и сложными внешними вызовами, Азербайджан и Иран продемонстрировали пример того, как конструктивный диалог и взаимные интересы могут послужить основой для сотрудничества и процветания.