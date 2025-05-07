Пакистан на 48 часов закрыл свое воздушное пространство
Пакистан на 48 часов закрыл свое воздушное пространство для всех гражданских самолетов.
Об этом сообщает пакистанский телеканал Samaa TV.
Это решение привело к прекращению приема и выпуска внутренних и международных рейсов. Международный аэропорт столицы страны, Исламабада, закрыт, все входящие и исходящие рейсы перенаправлены в расположенный на крайнем юге страны аэропорт Карачи.
Власти Пакистана порекомендовали пассажирам не приезжать в аэропорты, а уже находящимся там их покинуть. Управление гражданской авиации заявило, что авиасообщение возобновится после того, как ситуация стабилизируется.
Источник: Gazeta.Ru
219