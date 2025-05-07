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Пакистан на 48 часов закрыл свое воздушное пространство

First News Media01:21 - Сегодня
Пакистан на 48 часов закрыл свое воздушное пространство

Пакистан на 48 часов закрыл свое воздушное пространство для всех гражданских самолетов.

Об этом сообщает пакистанский телеканал Samaa TV.

Это решение привело к прекращению приема и выпуска внутренних и международных рейсов. Международный аэропорт столицы страны, Исламабада, закрыт, все входящие и исходящие рейсы перенаправлены в расположенный на крайнем юге страны аэропорт Карачи.

Власти Пакистана порекомендовали пассажирам не приезжать в аэропорты, а уже находящимся там их покинуть. Управление гражданской авиации заявило, что авиасообщение возобновится после того, как ситуация стабилизируется.

Источник: Gazeta.Ru

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