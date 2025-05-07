Частицу Вечного огня доставили в Баку

Частицу Вечного огня, зажженного на могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, доставили в среду в Баку, сообщает корреспондент РИА Новости.

Церемония прошла в среду в здании организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджана.

Одну частиц Вечного огня посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов, а также актер театра и кино Владислав Демин передали представителю Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджана, полковнику Джалилу Халилову. Другая частица Вечного огня была передана атаману землячества казаков Азербайджана Юрию Чигирёву. Третья - Ассоциации русской молодежи Азербайджана.

Российское движение "Народный фронт" 4 мая дал старт акции «Огонь памяти», в рамках которой частицы Вечного огня, взятого на Могиле неизвестного солдата в Москве, будут отправлены в регионы России, а также в 21 страну.