В минобороны Пакистана сообщили о пяти сбитых истребителях Индии

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что ВВС страны ликвидировали пять истребителей Индии, когда отражали удар по территории своей страны, передает Geo TV.

Источники телеканала в службе безопасности утверждают, что речь идет о трех истребителях Rafale, одном МиГ-29 и одном Су-30.

Гендиректор управления по связям с общественностью (ISPR) оборонного ведомства генерал-майор Ахмед Шариф Чаудри подчеркнул, что все самолеты индийских ВВС были сбиты в воздушном пространстве Пакистана. Он добавил, что сейчас на линии контроля, заменяющей границу двух стран, идут интенсивные перестрелки.

Источник: Gazeta.Ru