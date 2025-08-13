Дирижер Эйюб Кулиев представил Азербайджан на международном фестивале в Германии - ФОТО

10 августа торжественным гала концертом Grande Finale завершился XXIX международный оперный фестиваль Иммлинг в Германии.

В концерте принимали участие симфонический оркестр и хор Иммлинг под руководством дирижеров из Германии, Китая, Грузии, Южной Африки. Азербайджан на фестивале представлял главный дирижер Азербайджанского государственного театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов и заслуженный артист республики Эйюб Кулиев.

Перед его выступлением главный дирижер оперного фестиваля Корнелия фон Керсенброк рассказала о деятельности азербайджанского дирижера и пригласила его на сцену. Четырехчасовая концертная программа была встречена стоячими овациями местной баварской публикой.

Огромный зал в Бад-Нендорфе не вместил всех желающих и поэтому организаторам пришлось открыть двери театра для любителей оперного искусства. Все билеты были раскуплены за несколько недель до концерта.

В концерте принимали участие знаменитые оперные солисты, представители разных поколений из Италии, Болгарии, Испании, Грузии, Мексики, Ливана, Китая, Латвии и Египта. Лучшие отрывки - арии, дуэты, ансамбли и увертюры Дж.Верди, Дж.Пуччини, Г.Доницетти, М.Глинки, П.Масканьи, Ф.Легар, Д.Гершвина, и Л..Бернстайна вызвали всплеск эмоций у зрителей. По завершении концерта дирижер Эйюб Кулиев и все солисты концерта исполнили знаменитую «Застольную» из оперы «Травиата» Дж.Верди.

В рамках фестиваля также состоялись премьеры спектаклей «Манон Леско» Пуччини, «Кармен» Ж.Бизе, «Сила судьбы» Дж.Верди, «Волшебная флейта» В.Моцарта, симфонии Малера, отдельные концертные программы «O Sole Mio» и «Concerto Aranjues», которые вызвали огромный интерес у немецкой публики.

По приглашению и инициативе главного интенданта фестиваля Людвига Баумана и художественного руководителя Корнелии фон Керсенброк неоднократно на концертах фестиваля звучала музыка великих азербайджанских композиторов - Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова и маэстро Ниязи.