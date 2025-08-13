Зеленский: Надеюсь, что сегодня мы стали ближе к окончанию войны

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Фридриха Мерца за организацию разговора Европы и США и выразил надежду, что они стали ближе к окончанию войны.

Oб этом он написал в своем телеграм-канале по итогам сегодняшней онлайн-конференции с участием европейских лидеров и президента США Дональда Трампа.

"Благодарен канцлеру Германии Фридриху Мерцу за то, что принял сегодняшний наш особый формат - разговор Европы и Соединенных Штатов. Всегда важно иметь скоординированные позиции и помогать друг другу в движении к настоящему миру. Мы все в Европе одинаково воспринимаем ключевые принципы, которые могут гарантировать европейцам достоинство и безопасность. Конструктивно сотрудничаем с США. Готовим совместные шаги", - говорится в публикации.

"Надеюсь, что сегодня мы стали ближе к окончанию войны и построению гарантированно мирного будущего", - подчеркнул Зеленский.