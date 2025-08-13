Дикие лисы, содержавшиеся в ресторане, выпущены на свободу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Лисы, которых держали в клетке на территории ресторана "Yolüstü" на обочине автомагистрали Алят-Астара, были выпущены на волю.

Как передает 1news.az, об этом сообщил Report заместитель начальника Государственной службы экологической безопасности Бахруз Мамедов.

По его словам, сотрудники Госслужбы проверили на месте информацию, распространившуюся в социальных сетях, о содержании лис в клетке.

«В ходе осмотра территории было установлено, что диких животных в клетке нет. Владелец ресторана сообщил, что после того, как кадры были опубликованы в соцсетях, лисы были выпущены на волю. За незаконное содержание лис в клетке в отношении владельца ресторана будет составлен акт и протокол в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, и будут приняты предусмотренные законом меры», - сказал он.

17:30

Ещё один ресторан подозревается в содержании диких животных в клетках.

В редакцию BAKU.WS поступила информация о том, что ещё в одном ресторане содержатся дикие животные в клетках.

Как сообщается, инцидент произошёл на объекте общественного питания под названием «Yolüstü Restoran», который расположен на территории Сальянского района.

По словам отправителя жалобы, лисы содержатся там в плохих условиях.

Читайте по теме:

Мучения животных на бакинском зоорынке - и первые шаги к переменам - ФОТО - ВИДЕО

Незаконно содержавшиеся в «The Farm» животные получили шанс на новую жизнь - ФОТО

Животных, содержавшихся в неподобающих условиях в «AF Hotel», спасли и вывезли – ВИДЕО